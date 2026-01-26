x
26 января 2026
Израиль и Азербайджан договорились об укреплении деловых связей

время публикации: 26 января 2026 г., 20:14 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 20:14
AP Photo/Darko Vojinovic

Глава национальной конфедерации предпринимательских организаций Азербайджана Мамед Мусаев и глава израильской ассоциации промышленников Нетанель Хайман подписали меморандум о взаимопонимании и укреплении деловых связей.

Подписанный документ предусматривает создание двунациональных бизнес-миссий, активизацию изучения возможностей взаимных инвестиций, проведение совместных мероприятий и т.д.

Подписание меморандума имело место в рамках визита в Баку министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, в котором приняла участие крупная делегация израильских предпринимателей.

