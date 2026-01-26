"Глобс": основатель Wix присоединится к инициативе основателям Wiz по покупке 13-го канала ИТВ

Инициатива основателей киберкомпании Wiz Асафа Рапапаорта по приобретению 13-го канала ИТВ (компания "Решет 13") продолжает расширяться.

Как сообщает "Глобс", к группе хайтек-предпринимателей, в которую входят около 10 человек, может присоединиться глава компании Wix Нир Зоар и основательница проданной Wiz киберкомпании Dazz Мерав Бехат.

Ранее сообщалось, что, помимо Рапапорта, в инициативе участвуют трое других основателей Wiz Инон Костик, Ами Лутвак и Рои Резник.

В последние годы Зоар активно участвует в общественной жизни Израиля: он был одним из первых, кто задействовал ресурсы компании для поддержки гражданского штаба в дни после 7 октября 2023 года.

Согласно "Глобс", два других сооснователя Wix к инициативе присоединяться не планируют.

Нынешний владелец контрольного пакета Лен Блаватник заинтересован в том, чтобы передать контроль над каналом, оставив небольшой пакет акций.

В окружении предпринимателей заявляют, что после впечатляющих "экзитов" они видят потенциал создания общеизраильского новостного канала, который будет действовать независимо и избегая конфликта интересов. В ближайшие три года инвесторы намерены вложить в него 100 миллионов долларов.