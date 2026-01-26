x
Экономика

На фоне неопределенности зарубежные авиакомпании отменяют полеты в Израиль

Иран
Авиация
время публикации: 26 января 2026 г., 17:52
На фоне неопределенности зарубежные авиакомпании отменяют полеты в Израиль
Gili Yaari/Flash90

На фоне общей неопределенности и угрозы новой войны с Ираном зарубежные авиакомпании в качестве меры предосторожности вновь начали отменять полеты в Израиль.

Отмены начались в прошлую пятницу, когда авиакомпания KLM отменила два ночных рейса в Тель-Авив, а также полеты в Саудовскую Аравию и ОАЭ. 26 января компания сообщила об отмене всех рейсов до утра 27 января.

Вскоре после этого Air France объявила об отмене полетов в аэропорт "Бен-Гурион" на 48 часов во время выходных, но после еще одной оценки ситуации израильские рейсы были возвращены в расписание.

Группа Lufthansa отменила ночные полеты до 1 февраля. В заявлении компании говорилось, что это делается для того, чтобы дать возможность экипажам не оставаться на ночь в Израиле. В группу Lufthansa входят авиакомпании: Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss Air, Eurowings и Brussels Airlines.

Итальянская компания ITA отменила ночные рейсы до утра 27 января.

Израильские авиакомпании "Эль-Аль", "Аркия" и "Исраэр" намерены поддержать пассажиров, опасающихся планировать отпуск из-за общей неопределенности и угрозы новой войны с Ираном.

С понедельника при покупке билетов на рейсы "Эль-Аля" пассажирам предлагается новая услуга – они могут отменить полет и получить ваучер на полную стоимость билета без каких-либо штрафов.

Бесплатная опция отмены билетов предоставляется при покупке билетов в течение ближайших двух недель. Отменить билет можно будет за 48 часов до вылета по любой причине. Эта услуга распространяется на рейсы, вылетающие из Израиля до 17 марта. Надо иметь в виду, что предложение не касается билетов, приобретенных по тарифу Lite и с помощью бонусных карт.

Авиакомпания "Исраэр" заявила о смягчении условий "страховки от отмены" для новых бронирований с 26 января по 28 января. На рейсах, вылетающих до конца 2026 года, пассажирам будет позволено отменить полет за три дня до вылета (вместо семи). Стоимость услуги 35 долларов США за одного пассажира.

Компания "Аркия" объявила, что покупающие билеты с 26 января по 9 февраля, смогут отменить бронирование за 48 часов до полета без штрафных санкций, получив ваучер на сумму равную полной стоимости билета.

В воскресенье, 25 января, глава Управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай предупредил зарубежные авиакомпании, совершающие полеты в аэропорт Бен-Гурион, о том, что в ближайшие дни ситуация в области безопасности ожидается стабильной, изменения могут произойти к следующим выходным.

"По нашей оценке, следующие выходные могут ознаменовать начало более напряженного периода", – говорится в письме, которое цитирует новостная служба N12. В нем подчеркивается: в случае закрытия воздушного пространства приоритет на вылет из Израиля будет отдан иностранным рейсам.

