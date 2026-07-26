Эксплуатация борта №1 "Кнаф Цион" за три года обошлась в 60 млн шекелей

Текущие расходы на эксплуатацию официального самолета руководителей Израиля "Кнаф Цион" в 2023-2025 годах составили около 60 млн шекелей. Данные были предоставлены канцелярией главы правительства в ответ на запрос "Движения за свободу информации".

В 2023 году расходы составили 6,27 млн шекелей, в 2024 году они выросли до 34,18 млн, а в 2025-м снизились до 18,67 млн шекелей. Из расходов за 2025 год 13,17 млн шекелей пришлись на постоянные платежи, еще 5,5 млн зависели от летной активности.

Снижение расходов в 2025 году связывают с резким сокращением числа зарубежных поездок премьер-министра Биньямина Нетаниягу после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест. При этом самолет продолжал выполнять отдельные рейсы, в том числе в США и Венгрию.

Даже в дни, когда "Кнаф Цион" не использовался для официальных визитов, на нем проводились тренировочные полеты, технические проверки и работы по поддержанию готовности.

Канцелярия главы правительства отказалась раскрыть стоимость каждого отдельного рейса, а также часть расходов на модернизацию салона, питание и другие услуги, сославшись на возможный ущерб государственной безопасности.

В канцелярии заявили, что "Кнаф Цион" является стратегическим государственным активом, который должен постоянно находиться в состоянии оперативной готовности и обеспечивать защищенную связь руководства страны во время чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что расходы на создание и оснащение самолета составили сотни миллионов шекелей. В июле 2026 года финансовая комиссия Кнессета также рассматривала выделение еще 25 млн шекелей на его эксплуатацию.