История Юваля Когана привела к десятикратному росту спроса на детские GPS-трекеры

После 27-часовых розысков четырехлетнего Юваля Когана из Ашкелона, который потерялся на пляже Хофит и был обнаружен в районе Ницанит – примерно в четырех километрах от места исчезновения – в израильских онлайн-магазинах резко вырос спрос на устройства для отслеживания местоположения детей.

Как сообщает "А-Йом", спрос на некоторые виды товаров вырос в десять раз. В компании Kidi Communication, занимающейся решениями в области детской связи и безопасности, сообщили, что за последние выходные на сайте компании был зафиксирован резкий рост спроса на детские смарт-часы с функцией отслеживания. Родители активно искали устройства, позволяющие поддерживать постоянную связь с детьми и в режиме реального времени видеть их местоположение.

Крупные розничные сети, работающие в сфере электроники, товаров для дома и аптечной торговли, обратились с просьбой увеличить поставки и перенести на более ранний срок ранее запланированные заказы. Среди них – Super-Pharm, A.L.M., Go Mobile, iCELL, Boom, "Ошер Ад" и Max Stock. В компании отметили, что поставки, первоначально запланированные на сентябрь, были перенесены на начало августа из-за стремительного роста спроса.

О росте спроса сообщили и в сети Mahsanei Hashmal. По данным компании, уже с утра продажи устройств для поиска детей в возрасте от трех до двенадцати лет выросли в десять раз. Наибольшим спросом пользуются детские смарт-часы KidiWatch и Nickelodeon, а также устройства для отслеживания Apple AirTag и Samsung SmartTag.