Кабинет министров одобрил развертывание международных сил "Совета мира" в секторе Газы

Военно-политический кабинет впервые одобрил развертывание иностранных сил в секторе Газа. В ближайшее время начнется создание командного пункта в районе Рафиаха для международного контингента.

Сообщается, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир проголосовал против этого решения, министр финансов Бецалель Смотрич поддержал развертывание международных сил в секторе Газы.

Согласно принятому решению, в ближайшее время начнется создание центрального командного пункта в районе Рафиаха – это станет первым этапом перед развертыванием международного контингента на территории сектора.

Кабинет также официально одобрил ввод Международных сил стабилизации (ISF), которым предстоит осуществлять контроль на территории сектора Газы от имени технократического правительства и "Совета мира".

В рамках подготовки к реализации пилотного этапа программы восстановления сектора Газы район Рафиаха, где будет размещен командный пункт международного контингента, пройдет восстановление. Там будут построены временные жилые сооружения, куда предполагается переселить жителей сектора, не связанных с ХАМАСом или другими террористическими организациями.

Ранее об этом плане сообщала Financial Times: "пилотная зона" в районе Рафиаха должна вместить десятки тысяч палестинских арабов. Управлять этой территорией будет правительство технократов, а безопасность в зоне предполагается возложить на международные стабилизационные силы, сформированные из военнослужащих разных стран.

В "Совете мира" заявляют, что план создания "гуманитарной зоны управления" в Рафиахе может быть реализован независимо от хода переговоров с ХАМАСом, а полученный опыт впоследствии распространен на другие районы сектора. В координационном центре под эгидой США ранее рассматривались схожие проекты, включая возможность привлечения финансирования ОАЭ.

Рафах (Рафиах), находящийся под контролем израильских войск с мая 2024 года, в значительной степени разрушен и почти покинут жителями. В районе действует палестинское вооруженное формирование, поддерживаемое Израилем.

В Совете подчеркивают, что переселение в зону должно быть добровольным. Вместе с тем Египет опасается, что концентрация палестинцев в Рафиахе у его границы может стать первым шагом к их вытеснению на египетскую территорию.