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Израиль

Президент Ицхак Герцог впервые после 7 октября провел телефонный разговор с королем Бахрейна

Ицхак Герцог
время публикации: 26 июля 2026 г., 17:43 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 17:43
Президент Ицхак Герцог впервые после 7 октября провел телефонный разговор с королем Бахрейна
AP Photo/Vadim Ghirda; Eric Lee/Pool Photo via AP

Президент Израиля Ицхак Герцог провел в воскресенье, 26 июля, телефонную беседу с королем Бахрейна Хамадом бин Иссой аль-Халифой. Как сообщили в канцелярии президента, инициатива звонка, а также решение обнародовать сам факт разговора исходили от бахрейнской стороны. Это был первый контакт лидеров после 7 октября 2023 года.

В ходе беседы стороны говорили об укреплении дружественных отношений между Израилем и Бахрейном, а также о значении "Соглашений Авраама", заключенных при посредничестве США, для безопасности, стабильности и процветания на Ближнем Востоке. Собеседники также обсудили последние события в регионе и подчеркнули важность диалога и сотрудничества между ближневосточными странами.

Герцог поблагодарил монарха за его лидерство и вклад в укрепление мира и стабильности, назвав Бахрейн "важным партнером в формировании будущего Ближнего Востока".

Израиль
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