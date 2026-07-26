Президент Ицхак Герцог впервые после 7 октября провел телефонный разговор с королем Бахрейна

Президент Израиля Ицхак Герцог провел в воскресенье, 26 июля, телефонную беседу с королем Бахрейна Хамадом бин Иссой аль-Халифой. Как сообщили в канцелярии президента, инициатива звонка, а также решение обнародовать сам факт разговора исходили от бахрейнской стороны. Это был первый контакт лидеров после 7 октября 2023 года.

В ходе беседы стороны говорили об укреплении дружественных отношений между Израилем и Бахрейном, а также о значении "Соглашений Авраама", заключенных при посредничестве США, для безопасности, стабильности и процветания на Ближнем Востоке. Собеседники также обсудили последние события в регионе и подчеркнули важность диалога и сотрудничества между ближневосточными странами.

Герцог поблагодарил монарха за его лидерство и вклад в укрепление мира и стабильности, назвав Бахрейн "важным партнером в формировании будущего Ближнего Востока".