В 2025 году европейские страны NATO и Канада увеличили оборонные расходы на 20%

Генеральный секретарь NATO Марк Рютте представил ежегодный отчет об оборонных расходах стран-участниц. Согласно документу, европейские члены альянса и Канада увеличили их в 2025 году на 20% – до 574 миллиардов долларов.

"Я ожидаю, что на следующем саммите NATO в Анкаре союзники продемонстрируют, что что находятся на пути к повышению оборонного бюджета до 5%", – сказал он, подчеркнув, что трансатлантическое сотрудничество остается необходимым в условиях глобальной неопределенности.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обращался к другим членам Североатлантического альянса с требованием увеличить военные расходы и взять на себя основную ответственность за обеспечение безопасности европейского континента.

Возмущение американского лидера вызвал также отказ европейских союзников принять участие в военных действиях против Ирана. "США ничего не нужно от NATO, но мы "никогда не забудем" отказ, последовавший в такое важное время!" – написал он 26 марта в сети Truth Social.