04 ноября 2025
Экономика

"Ошер Ад" предлагает iPhone 17 на сотни шекелей ниже рынка

время публикации: 04 ноября 2025 г., 21:32 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 21:32
"Ошер Ад" предлагает iPhone 17 на сотни шекелей ниже рынка
AP Photo/Alexander F. Yuan

Ультраортодоксальная сеть супермаркетов "Ошер Ад" начала продавать в своих филиалах модели iPhone 17 по цене до 1100 шекелей дешевле официального поставщика iDigital.

Как сообщает портал ynet, сеть закупила несколько тысяч аппаратов iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в рамках параллельного импорта, то есть предназначавшихся для другого рынка.

Израильские лаборатории iDigital обслуживают и приборы параллельного импорта, однако следует иметь в виду, что они могут иметь комплектацию, отличную от поставляемых в Израиль напрямую.

