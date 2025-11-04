"Ошер Ад" предлагает iPhone 17 на сотни шекелей ниже рынка

Ультраортодоксальная сеть супермаркетов "Ошер Ад" начала продавать в своих филиалах модели iPhone 17 по цене до 1100 шекелей дешевле официального поставщика iDigital.

Как сообщает портал ynet, сеть закупила несколько тысяч аппаратов iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в рамках параллельного импорта, то есть предназначавшихся для другого рынка.

Израильские лаборатории iDigital обслуживают и приборы параллельного импорта, однако следует иметь в виду, что они могут иметь комплектацию, отличную от поставляемых в Израиль напрямую.