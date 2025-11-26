Утверждена новая комиссия за оплату разового проезда по Трансизраильскому шоссе

Экономическая комиссия Кнессета утвердила правила взимания оплаты за проезд по платным дорогам, представленные министерством транспорта, и предусматривающие введение комиссии за оплату.

Комиссия будет взиматься с водителей за оплату проезда по новому участку Трансизраильского шоссе (шоссе 6) между развязками Сомех и Бейт а-Эмек. При этом водители, имеющие абонемент, будут освобождены от комиссии.

Размер комиссии составит 1,13 шекеля + НДС, то есть 1,33 шекеля, с привязкой к индексу потребительских цен с индексацией раз в полгода.

Ранее был утвержден тариф проезда по новому участку, который составит 3,95 шекеля. Водители, проезжающие по этому участку на постоянной основе, будут иметь право на 40% скидки.