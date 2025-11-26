x
26 ноября 2025
Экономика

Международная судоходная компания ведет переговоры о покупке ЦИМ

Транспорт
Импорт и экспорт
Биржа
время публикации: 26 ноября 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 08:22
Международная судоходная компания ведет переговоры о покупке ЦИМ
Flash90. Фото: Я.Науми

Израильская судоходная компания ЦИМ сообщила, что международная судоходная компания ведет переговоры с инвестиционным банком Evercore, который был нанят для поиска покупателя.

Сообщение последовало после того, как совет директоров ЦИМ отклонил попытку генерального директора компании Эли Гликмана и еще четырех топ-менеджеров выкупить компанию, совместно с бизнесменом Рами Унгером, за 2,3 миллиарда шекелей.

Следует отметить, что ЦИМ — компания, в которой у государства есть «золотая акция», обязывающая компанию предоставлять группу судов в распоряжение государства в чрезвычайных ситуациях, и одобрение ее продажи иностранной компании потребует согласия государства.

Напомним, что Идан Офер, предыдущий владелец контрольного пакета акций ЦИМ, пару лет назад избавился от своей доли в компании с прибылью в 1,9 млрд долларов.

С тех пор ЦИМ функционирует без контролирующего акционера. В прошлом году компания пополнила свой флот 46 новыми судами, 28 из которых работают на сжиженном природном газе.

Экономика
