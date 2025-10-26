Кибуц Беэри вернулся к инвестициям: 20 млн шекелей в Arava Power
время публикации: 26 октября 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 08:36
Кибуц Беэри совершает первую крупную инвестицию после трагедии 7 октября 2023 года: совместно с фондом инфраструктуры Giza Singer Even и кибуцом Хацерим он покупает 25% компании Arava Power.
Общая сумма сделки – 115 млн шекелей, из них Бээри и Хацерим вложат по 20 млн, фонд Giza Singer Even – 70 млн. Оценка Arava Power – 400-450 млн шек.
Как пишет издание "Калькалист", речь идет о финансировании развития проектов солнечной генерации в США и направление по накопителям энергии в Израиле.
Arava Power – один из пионеров израильской солнечной генерации. В 2024-2025 гг. компания начала коммерческую экспансию в США (включая крупные проекты в Техасе).