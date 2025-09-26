Turkish Airlines купят 225 самолетов Boeing
время публикации: 26 сентября 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 09:35
В ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США авиакомпания Turkish Airline объявила, что закупит 225 самолетов Boeing.
Согласно заявлению, компания 50 самолетов Boeing 787-9 и 787-10 с опцией на докупку еще 25 самолетов, с поставкой в 2029-2034 годах, 100 самолетов Boeing 737-8 и 737-10 MAX с опцией на докупку еще 50 самолетов.
Для Boeing 737 двигатели будет поставлять CFM International, а для 787 – ведутся переговоры с Rolls-Royce (RR) and GE Aerospace.