Перед встречей с Трампом Эрдоган снял пошлины на импорт американской продукции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен встретиться в ближайший четверг, 25 сентября, в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Перед встречей в Анкаре объявили об отмене пошлин на импорт американских товаров, введенных в 2018 году, когда первая администрация Трампа ввела пошлины на импорт алюминия и стали.

В частности, речь идет о пошлинах на импорт легковых автомобилей, фруктов, риса, табака, алкогольных напитков и химической продукции.

Напомним, что в августе этого года Белый дом ввел "взаимную пошлину" на импорт из Турции в размере 15%, однако на этот раз Эрдоган не стал принимать ответные меры.