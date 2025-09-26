x
26 сентября 2025
26 сентября 2025
26 сентября 2025
26 сентября 2025
Экономика

В Иерусалиме открылась первая узловая станция трамвая

Транспорт
Иерусалим
время публикации: 26 сентября 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 09:35
В Иерусалиме открылась первая узловая станция трамвая
Chaim Goldberg/Flash90

В Иерусалиме после нескольких месяцев инфраструктурных работ возобновила работу трамвайная станция "а-Турим", которая станет первой узловой станцией столичной трамвайной сети.

В рамках подготовки интеграции уже действующей "красной" линии и новой "зеленой" линии, которая должна вступить в строй в январе 2026 года, станция прошла комплексную модернизацию, которая включала добавление третьего пути и создание общей платформы, позволяющей удобную и быструю пересадку.

В дальнейшем через станцию будет проходить и "синяя" линия скоростного трамвая.

