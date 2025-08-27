x
27 августа 2025
27 августа 2025
Экономика

Пропалестинские активисты захватили офис президента Microsoft и установили прослушивающие устройства

время публикации: 27 августа 2025 г., 09:37
Пропалестинские активисты захватили офис президента Microsoft и установили прослушивающие устройства
Группа пропалестинских активистов, включая бывших и действующих сотрудников Microsoft и бывшего сотрудника Google, захватила офис президента корпорации Microsoft Брэда Смита в кампусе корпорации в Редмонде в рамках кампании "No Azure for Apartheid".

Полиция Редмонда сообщила, что семь человек были арестованы по обвинению во вторжении в частную собственность, вандализме и сопротивлении при аресте.

По словам Смита, участники акции протеста разместили в офисе простейшие прослушивающие устройства.

Неделю назад около 20 активистов были арестованы после того, как оккупировали площадь в кампусе корпорации и отказывались разойтись.

