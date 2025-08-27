Винодельню, основанную бароном Ротшильдом в Ришон ле-Ционе, превратят в зону торговли и отдыха

Комплекс знаменитого винзавода "Кармель Мизрахи" в центре Ришон ле-Циона, основанный бароном Ротшильдом в 1889 году и окончательно прекративший функционировать в 2016 году, будет превращен в центр торговли и отдыха в сочетании с жилыми домами. При этом исторические здания комплекса будут отреставрированы и интегрированы в центр, сообщает ynet.

В общей сложности на территории 40 дунамов будут построены два высотных здания элитного жилья на 350 квартир с бассейном на крыше, отдельное здание социального жилья для пожилых на 250 единиц жилья, и отдельное офисное здание.

Стена, отделяющая комплекс винзавода от города, будет снесена, а старые здания будут переделаны под рестораны и магазины в духе проекта Coal Drops Yard в районе лондонской железнодорожной станции "Кинг Кросс", в котором бывшие промышленные задворки вокзала были превращены в деловой центр с офисами Google и престижными ресторанами.