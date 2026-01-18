6,2 млрд шекелей переведут на финансирование льгот за службу резервистов

Министерская комиссия по делам резервистов под председательством министра обороны Исраэля Каца утвердила основные принципы новой системы вознаграждений и признания заслуг военнослужащих-резервистов: на финансирование льгот для "милуимников" в 2026 году будет выделено 6,2 миллиарда шекелей.

Как сообщает в воскресенье, 18 января, сайт новостной службы 14 канала ИТВ, министерство финансов и министр обороны согласовали схему, в соответствии с которой, в среднем, в 2026 году в день на действительной резервистской службе будут находиться 40 тысяч резервистов.

Программа предусматривает сохранение всех доплат и вознаграждений, выплачиваемых в 2025 году, при оказании приоритета бойцам и командирам боевых подразделений.

Впервые будет введена новая дифференцированная модель резервистской службы, разработанная ЦАХАЛом: активных резервистов поделят на шесть уровней, и каждый уровень будет предоставлять свой набор льгот, в зависимости от характера службы, ее продолжительности и степени оперативного участия.