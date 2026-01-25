Правительство утвердило программу помощи резервистам на 6,2 млрд шекелей
время публикации: 25 января 2026 г., 13:29 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 13:29
На заседании правительства была утверждена программа помощи и признания заслуг резервистов на 2026 год бюджетом в 6,2 миллиарда шекелей.
Программа предусматривает сохранение всех доплат и вознаграждений, выплачиваемых в 2025 году, при оказании приоритета бойцам и командирам боевых подразделений.
Впервые будет введена новая дифференцированная модель резервистской службы, разработанная ЦАХАЛом: активных резервистов поделят на шесть уровней, и каждый уровень будет предоставлять свой набор льгот, в зависимости от характера службы, ее продолжительности и степени оперативного участия.
