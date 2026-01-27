Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что повышает "взаимные" пошлины на импорт из Южной Кореи с 15% до 25%, объяснив это тем, что парламент в Сеуле не выполнил условия торговой договоренности, согласованной в 2025 году.

По данным Reuters и Financial Times, повышение затрагивает широкий круг товаров, в том числе автомобили, пиломатериалы и фармацевтическую продукцию.

В публикациях отмечается, что южнокорейская сторона была застигнута заявлением Трампа врасплох и указывала на отсутствие официального уведомления по дипломатическим каналам.

FT отмечает, что объявление прозвучало в соцсетях, однако для введения новых тарифов обычно требуется формальное решение (например, исполнительный указ), а часть прежних тарифных мер администрации оспаривалась в судах. На фоне новостей рынки отреагировали снижением котировок южнокорейских автопроизводителей и ослаблением вона.