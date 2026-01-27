Расширение прав вдов и сирот ЦАХАЛа утверждено в итоговом чтении

Вечером в понедельник, 26 января, Кнессет одобрил во втором и третьем чтениях поправку к закону, существенно расширяющую права сирот, вдов и родителей погибших военнослужащих ЦАХАЛа и сотрудников служб безопасности, а также сирот, родители которых погибли в результате терактов.

Законопроект продвигали председатель коалиции Офир Кац, министр финансов Бецалель Смотрич и министр обороны Исраэль Кац. Общая стоимость законопроекта оценивается в 600 миллионов шекелей в год.

В рамках закона одобрено повышение возраста сиротства 21 года до 30 лет и расширение возрастного диапазона, в котором сироты ЦАХАЛа и сил безопасности имеют право на ежемесячные выплаты с 30 до 40 лет.

В частности, установлены ежемесячные выплаты взрослым сиротам в возрасте 21-30 лет в размере около 3600 шекелей в месяц, и сиротам в возрасте 30-40 лет в размере 2000 шекелей в месяц. Сироты в возрасте 40 лет и старше на день вступления закона в силу получат единовременный грант в размере 50000 шекелей в два этапа – первый немедленно, а второй в возрасте 60 лет. Также сироты в возрасте 30-39 лет на день вступления закона в силу будут иметь право на грант, при этом первый этап будет переведен по достижении ими 40 лет.

Закон также включает значительное увеличение гранта на свадьбу и жилье со 170 тысяч шекелей до 300 тысяч шекелей. Грант будет предоставлен в полном объеме также в случае использования для покупки квартиры без свадьбы или по достижении 30 лет.

Кроме того, установлен специальный пакет реабилитации для взрослого сироты, не способного зарабатывать себе на жизнь.

Ежемесячная помощь сиротам, лишившимся обоих родителей, один из которых погиб на службе или в теракте, будет выплачиваться и после достижения 30 лет (в течение 13 лет или до 50 лет), в зависимости от того, что наступит раньше.

Вдовы, являющиеся матерями детей до 6 лет, получат помощь в найме нянечки. Родители погибших, имеющие детей в возрасте до 3 лет, родившихся не позднее первых пяти лет после смерти погибшего, получат право на ежемесячные выплаты.

Кроме того, законопроект предоставляет ежемесячную надбавку за потерю трудоспособности вдовам военнослужащих ЦАХАЛа, сотрудников сил безопасности и жертв терактов.