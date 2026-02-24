x
24 февраля 2026
|
последняя новость: 21:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 февраля 2026
|
24 февраля 2026
|
последняя новость: 21:07
24 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Три турецкие компании участвуют в тендере на строительство метро в Гуш-Дане

Тель-Авив
Турция
Инфраструктура
время публикации: 24 февраля 2026 г., 21:07 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 21:09
Три турецкие компании участвуют в тендере на строительство метро в Гуш-Дане
AP Photo/Burhan Ozbilici

Министерство транспорта Израиля проводит серию мероприятий для иностранных инфраструктурных компаний, заинтересованных в участии в тендере на строительство метро в Гуш-Дане.

Как сообщает телеканал i24NEWS, несмотря на экономический бойкот Израиля со стороны Анкары, для участия в мероприятии в страну прибыли представители сразу трех турецких компаний - Akkord, DEIK и Simtay.

Этап предварительного отбора стартовал в ноябре прошлого года в качестве подготовки к тендеру на сумму 65 миллиардов шекелей, который официально откроется в апреле. Первый этап проекта включает прокладку 78 километров тоннелей и строительство 59 подземных станций в 24 муниципалитетах Гуш-Дана.

Согласно телеканалу, в мероприятиях участвуют и несколько китайских компаний.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 ноября 2025

"Глобс": порты Турции прекратили пропускать грузы с этикетками на иврите
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 августа 2025

Турция запретила заход своих судов в порты Израиля, даже с грузом для ПА