Три турецкие компании участвуют в тендере на строительство метро в Гуш-Дане

Министерство транспорта Израиля проводит серию мероприятий для иностранных инфраструктурных компаний, заинтересованных в участии в тендере на строительство метро в Гуш-Дане.

Как сообщает телеканал i24NEWS, несмотря на экономический бойкот Израиля со стороны Анкары, для участия в мероприятии в страну прибыли представители сразу трех турецких компаний - Akkord, DEIK и Simtay.

Этап предварительного отбора стартовал в ноябре прошлого года в качестве подготовки к тендеру на сумму 65 миллиардов шекелей, который официально откроется в апреле. Первый этап проекта включает прокладку 78 километров тоннелей и строительство 59 подземных станций в 24 муниципалитетах Гуш-Дана.

Согласно телеканалу, в мероприятиях участвуют и несколько китайских компаний.