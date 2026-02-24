Три турецкие компании участвуют в тендере на строительство метро в Гуш-Дане
Министерство транспорта Израиля проводит серию мероприятий для иностранных инфраструктурных компаний, заинтересованных в участии в тендере на строительство метро в Гуш-Дане.
Как сообщает телеканал i24NEWS, несмотря на экономический бойкот Израиля со стороны Анкары, для участия в мероприятии в страну прибыли представители сразу трех турецких компаний - Akkord, DEIK и Simtay.
Этап предварительного отбора стартовал в ноябре прошлого года в качестве подготовки к тендеру на сумму 65 миллиардов шекелей, который официально откроется в апреле. Первый этап проекта включает прокладку 78 километров тоннелей и строительство 59 подземных станций в 24 муниципалитетах Гуш-Дана.
Согласно телеканалу, в мероприятиях участвуют и несколько китайских компаний.