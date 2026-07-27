x
27 июля 2026
|
последняя новость: 10:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 июля 2026
|
27 июля 2026
|
последняя новость: 10:06
27 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Израильский покерист Галь Ифрах задержан иммиграционной службой США

Расследование
США
время публикации: 27 июля 2026 г., 08:59 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 09:04
Израильский покерист Галь Ифрах задержан иммиграционной службой США
AP Photo/Eric Jamison

Израильский профессиональный игрок в покер Галь Ифрах был задержан 20 июля сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в международном аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает Sport5. Сейчас он содержится в иммиграционном центре Аделанто на юге Калифорнии. Причина задержания, страна, из которой он прилетел, и его нынешний иммиграционный статус пока не раскрываются.

Ифрах давно живет в США и известен участием в играх на высокие ставки. Его совокупные призовые в очных турнирах превышают 2,9 млн долларов. В 2018 году он выиграл турнир WSOP по безлимитному холдему с призом около 462 тысяч долларов и получил чемпионский браслет. В ноябре 2025 года Ифрах победил в главном турнире NAPT в Лас-Вегасе, заработав 543 тысячи долларов.

В 2022 году федеральная прокуратура предъявила Ифраху обвинения в ведении незаконного игорного бизнеса и сговоре с целью отмывания денег. Следствие утверждает, что в 2018-2022 годах он участвовал в эксплуатации игровых автоматов, а полученные средства обменивались на чеки и казиношные фишки и вносились на банковские счета. Дело до сих пор не завершено. Ифрах вину не признал.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook