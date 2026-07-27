Израильский покерист Галь Ифрах задержан иммиграционной службой США

Израильский профессиональный игрок в покер Галь Ифрах был задержан 20 июля сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в международном аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает Sport5. Сейчас он содержится в иммиграционном центре Аделанто на юге Калифорнии. Причина задержания, страна, из которой он прилетел, и его нынешний иммиграционный статус пока не раскрываются.

Ифрах давно живет в США и известен участием в играх на высокие ставки. Его совокупные призовые в очных турнирах превышают 2,9 млн долларов. В 2018 году он выиграл турнир WSOP по безлимитному холдему с призом около 462 тысяч долларов и получил чемпионский браслет. В ноябре 2025 года Ифрах победил в главном турнире NAPT в Лас-Вегасе, заработав 543 тысячи долларов.

В 2022 году федеральная прокуратура предъявила Ифраху обвинения в ведении незаконного игорного бизнеса и сговоре с целью отмывания денег. Следствие утверждает, что в 2018-2022 годах он участвовал в эксплуатации игровых автоматов, а полученные средства обменивались на чеки и казиношные фишки и вносились на банковские счета. Дело до сих пор не завершено. Ифрах вину не признал.