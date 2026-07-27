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Израиль

Жителю Мигдаль а-Эмека предъявят обвинение в убийстве мужчины в Афуле

Расследование
Прокуратура
Убийства
время публикации: 27 июля 2026 г., 07:41 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 07:45
Жителю Мигдаль а-Эмека предъявят обвинение в убийстве мужчины в Афуле
Пресс-служба МАДА

Прокуратура Северного округа предъявит 38-летнему жителю Мигдаль а-Эмека обвинение в убийстве Овнеха Динко, погибшего при взрыве автомобиля в Афуле.

Взрыв произошел 26 мая около 08:40 в жилом квартале. Динко был доставлен в больницу "А-Эмек" в критическом состоянии и позднее умер.

Подозреваемого задержали спустя несколько часов. По данным следствия, он использовал угнанный автомобиль с номерными знаками, похищенными с аналогичной машины, и начал подготовку к преступлению примерно за восемь часов до взрыва.

Израиль
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