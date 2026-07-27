Жителю Мигдаль а-Эмека предъявят обвинение в убийстве мужчины в Афуле

Прокуратура Северного округа предъявит 38-летнему жителю Мигдаль а-Эмека обвинение в убийстве Овнеха Динко, погибшего при взрыве автомобиля в Афуле.

Взрыв произошел 26 мая около 08:40 в жилом квартале. Динко был доставлен в больницу "А-Эмек" в критическом состоянии и позднее умер.

Подозреваемого задержали спустя несколько часов. По данным следствия, он использовал угнанный автомобиль с номерными знаками, похищенными с аналогичной машины, и начал подготовку к преступлению примерно за восемь часов до взрыва.