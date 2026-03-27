Air Canada продлевает приостановку всех рейсов в Тель-Авив до 8 сентября
время публикации: 27 марта 2026 г., 16:00 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 16:06
Авиакомпания Air Canada продлевает приостановку всех рейсов в Тель-Авив и из Тель-Авива, а также рейсов в Дубай, до 8 сентября, ссылаясь на "продолжающуюся военную ситуацию на Ближнем Востоке".
Ранее авиакомпания Air Canada отменила все рейсы в Тель-Авив до 2 мая включительно после закрытия воздушного пространства Израиля 28 февраля в связи с началом войны с Ираном.
"В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке рейсы в Дубай (DXB) и Тель-Авив (TLV) приостановлены", – говорится в заявлении Air Canada.