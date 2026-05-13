Автогол вратаря. Драка зрителей. Чемпионство Криштиану Роналду откладывается
время публикации: 13 мая 2026 г., 11:23 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 11:23
В матче тридцать второго тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" сыграл вничью с "Аль-Хилялем" 1:1.
"Аль-Наср" лидирует, за два тура до финиша опережая "Аль-Хиляль" на 5 очков.
В случае победы команда Криштиану Роналду становилась бы чемпионом досрочно. И победа была близка.
На 37-й минуте бывший защитник "Страсбура" и "Лейпцига" Мохамед Симакан" вывел "Аль-Наср" вперед.
На 8-й минуте компенсированного времени голкипер "Аль-Насра" Бенту допустил ошибку и забил гол в свои ворота 1:1.
Криштиану Роналду вышел в стартовом составе "Аль-Насра" и был заменен на 83-й минуте.
Во время матча произошла драка на трибунах. Фанаты использовали в драке палки.
