x
13 мая 2026
|
последняя новость: 12:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 мая 2026
|
13 мая 2026
|
последняя новость: 12:32
13 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Автогол вратаря. Драка зрителей. Чемпионство Криштиану Роналду откладывается

Футбол
время публикации: 13 мая 2026 г., 11:23 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 11:23
Автогол вратаря. Драка зрителей. Чемпионство Криштиану Роналду откладывается
AP Photo/Chan Long Hei

В матче тридцать второго тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" сыграл вничью с "Аль-Хилялем" 1:1.

"Аль-Наср" лидирует, за два тура до финиша опережая "Аль-Хиляль" на 5 очков.

В случае победы команда Криштиану Роналду становилась бы чемпионом досрочно. И победа была близка.

На 37-й минуте бывший защитник "Страсбура" и "Лейпцига" Мохамед Симакан" вывел "Аль-Наср" вперед.

На 8-й минуте компенсированного времени голкипер "Аль-Насра" Бенту допустил ошибку и забил гол в свои ворота 1:1.

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе "Аль-Насра" и был заменен на 83-й минуте.

Во время матча произошла драка на трибунах. Фанаты использовали в драке палки.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 мая 2026

"Бетис" сыграет в Лиге чемпионов. Результаты матчей чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 мая 2026

Даниэль Перец получил желтую карточку. "Саутгемптон" вышел в финал плэй-офф
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 мая 2026

Ничья в матче лидеров. Результаты игр чемпионата Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 мая 2026

"Барселона" победила "Реал" и стала чемпионом Испании