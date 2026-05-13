Автогол вратаря. Драка зрителей. Чемпионство Криштиану Роналду откладывается

В матче тридцать второго тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" сыграл вничью с "Аль-Хилялем" 1:1.

"Аль-Наср" лидирует, за два тура до финиша опережая "Аль-Хиляль" на 5 очков.

В случае победы команда Криштиану Роналду становилась бы чемпионом досрочно. И победа была близка.

На 37-й минуте бывший защитник "Страсбура" и "Лейпцига" Мохамед Симакан" вывел "Аль-Наср" вперед.

На 8-й минуте компенсированного времени голкипер "Аль-Насра" Бенту допустил ошибку и забил гол в свои ворота 1:1.

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе "Аль-Насра" и был заменен на 83-й минуте.

Во время матча произошла драка на трибунах. Фанаты использовали в драке палки.