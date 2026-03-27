Турция потратила 60 тонн золота на поддержку лиры

Центральный банк Турции продал и обменял за две недели почти 60 тонн золота на сумму свыше 8 миллиардов долларов. В неделю, завершившуюся 13 марта, сокращение золотых резервов составило 6 тонн, а в неделю, завершившуюся 20 марта - еще 52,4 тонны.

Часть золота была продана напрямую, однако большая часть использована для привлечения иностранной валюты через своп-сделки.

Данный шаг является частью политики центробанка по предотвращению резкого обвала турецкой лиры в связи с ростом цен на энергоносители и повышенным спросом на доллары США.