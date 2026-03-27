x
27 марта 2026
|
последняя новость: 11:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 марта 2026
|
27 марта 2026
|
последняя новость: 11:07
27 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Турция потратила 60 тонн золота на поддержку лиры

Турция
время публикации: 27 марта 2026 г., 10:52 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 10:52
AP Photo/Mike Groll

Центральный банк Турции продал и обменял за две недели почти 60 тонн золота на сумму свыше 8 миллиардов долларов. В неделю, завершившуюся 13 марта, сокращение золотых резервов составило 6 тонн, а в неделю, завершившуюся 20 марта - еще 52,4 тонны.

Часть золота была продана напрямую, однако большая часть использована для привлечения иностранной валюты через своп-сделки.

Данный шаг является частью политики центробанка по предотвращению резкого обвала турецкой лиры в связи с ростом цен на энергоносители и повышенным спросом на доллары США.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook