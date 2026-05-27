Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Банк Израиля: реформа удвоила переход клиентов между банками и снизила ставку по овердрафту

время публикации: 27 мая 2026 г., 07:18 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 07:18
Yonatan Sindel/Flash90

Согласно данным Банка Израиля, вступившая в силу в сентябре 2021 года реформа "переход одним нажатием кнопки" более чем удвоила ежегодную вероятность смены банка израильскими домохозяйствами.

Исследование, основанное на данных реестра кредитов и охватывающее все текущие счета домохозяйств, показало, что вероятность смены банка в течение года выросла с 0,6% до реформы до 1,4% после нее, а в течение 3 лет - с 1,8% до 4,1%.

Вместе с тем реальный уровень мобильности остаётся низким в абсолютных цифрах. Для сравнения: в ЕС и Великобритании накопленные показатели смены банка за три года составляют около 6% и 7% соответственно.

Реформа ощутимее всего проявила себя среди молодых клиентов. Это объясняется как большей склонностью молодёжи к цифровым решениям, так и меньшей зависимостью от личных отношений с банковским менеджером.

Ключевой вывод касается клиентов, которые в итоге банк не сменили: само существование цифровой системы усилило их переговорные позиции и создало конкурентное давление на банки. Это немедленно выразилось в снижении средней ставки по овердрафту примерно на 0,25% в среднем по рынку, причем наиболее ощутимым снижение оказалось среди клиентов без долгов, располагавших реальной возможностью уйти.

