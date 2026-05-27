ХАМАС подтвердил ликвидацию Мухаммада Удэ: "Шахид вознесся вместе с семьей"

Подчиненные террористической организации ХАМАС СМИ опубликовали подтверждение факта ликвидации нового главы военного крыла ХАМАСа Мухаммада Удэ, известного также как Абу Амр. "Высокопоставленный командир Мухаммад Удэ (Абу Амр) вознесся вместе со своей семьей в результате израильского удара по Газе минувшим вечером", – сказано в сообщении.

Ранее руководство Израиля сообщило о предпринятой попытке ликвидации. ВВС Израиля атаковали цели в некогда престижном районе города Газы Ар-Рималь. Палестинские источники сообщают, что с самолетов были запущены не менее пяти ракет по объекту, находящемуся рядом с рестораном "Пальмира".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении объявили, что ЦАХАЛ предпринял попытку ликвидации Мухаммада Удэ – нового лидера военного крыла ХАМАСа и одного из организаторов нападения 7 октября.

Удэ возглавлял разведывательный штаб ХАМАСа 7 октября 2023 года и был назначен на должность лидера "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" около недели назад после ликвидации его предшественника Изз ад-Дина аль-Хадада. В сентябре 2025 года ЦАХАЛ опубликовал фотографию Удэ с подписью: "Мухаммад Удэ пока жив – мы до него доберемся".

"Мы продолжим преследовать каждого, кто причастен к бойне 7 октября. Рано или поздно Израиль доберется до всех", – говорится в заявлении Нетаниягу и Каца.