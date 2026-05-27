x
27 мая 2026
|
последняя новость: 07:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 мая 2026
|
27 мая 2026
|
последняя новость: 07:41
27 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ХАМАС подтвердил ликвидацию Мухаммада Удэ: "Шахид вознесся вместе с семьей"

Газа
Ликвидация
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 27 мая 2026 г., 07:41 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 07:49
ХАМАС подтвердил ликвидацию Мухаммада Удэ: "Шахид вознесся вместе с семьей"
AP Photo/Jehad Alshrafi

Подчиненные террористической организации ХАМАС СМИ опубликовали подтверждение факта ликвидации нового главы военного крыла ХАМАСа Мухаммада Удэ, известного также как Абу Амр. "Высокопоставленный командир Мухаммад Удэ (Абу Амр) вознесся вместе со своей семьей в результате израильского удара по Газе минувшим вечером", – сказано в сообщении.

Ранее руководство Израиля сообщило о предпринятой попытке ликвидации. ВВС Израиля атаковали цели в некогда престижном районе города Газы Ар-Рималь. Палестинские источники сообщают, что с самолетов были запущены не менее пяти ракет по объекту, находящемуся рядом с рестораном "Пальмира".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении объявили, что ЦАХАЛ предпринял попытку ликвидации Мухаммада Удэ – нового лидера военного крыла ХАМАСа и одного из организаторов нападения 7 октября.

Удэ возглавлял разведывательный штаб ХАМАСа 7 октября 2023 года и был назначен на должность лидера "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" около недели назад после ликвидации его предшественника Изз ад-Дина аль-Хадада. В сентябре 2025 года ЦАХАЛ опубликовал фотографию Удэ с подписью: "Мухаммад Удэ пока жив – мы до него доберемся".

"Мы продолжим преследовать каждого, кто причастен к бойне 7 октября. Рано или поздно Израиль доберется до всех", – говорится в заявлении Нетаниягу и Каца.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 мая 2026

В Газе предпринята попытка ликвидации нового главы военного крыла ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 мая 2026

963-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 мая 2026

Новым главой военного крыла ХАМАСа стал Мухаммад Уда, до которого пообещал добраться ЦАХАЛ