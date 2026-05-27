Японский Olympus покупает израильскую медтех-компанию за 270 млн долларов

Японский производитель медицинского оборудования и оптики Olympus объявил о приобретении израильской компании медицинских технологий BioProtect за 270 миллионов долларов наличными.

Компания, основанная в 2004 году, разработала биодеградируемый имплант, предназначенный для защиты здоровых тканей во время лучевой терапии рака предстательной железы.

Штаб-квартира, центр разработок и производства компании расположены в Нетании. Компания также ведёт коммерческую деятельность в США, где продукт был запущен в 2024 году после получения одобрения FDA в конце 2023 года.

Продажи составили 8 млн долларов в 2024 году и выросли до 14,5 млн долларов в 2025-м. В компании работают 130 сотрудников – половина в Израиле, половина в США. За время существования компания привлекла около 80 млн долларов инвестиций.