Командир разведки "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" в критическом состоянии после попытки ликвидации

По сообщению "Аш-Шарк аль-Аусат", примерно через 20 минут после удара по дому, где проживал новый лидер военного крыла ХАМАСа "Бригады Изз ад-Дина аль-Касама" Мухаммад Удэ, ВВС Израиля нанесли удар по квартире в доме, расположенном в нескольких сотнях метров от дома Удэ.

В результате были ранены несколько человек, в том числе командир разведывательного аппарата "Бригад Изаддина аль-Касама" – он находится в критическом состоянии. Ранее Мухаммад Удэ, ликвидацию которого подтвердил ХАМАС в среду утром, возглавлял именно этот разведывательный аппарат, и после ликвидации своего предшественника Изз ад-Дина аль-Хадада Удэ пошел на повышение.

Возможно, почти одновременная с его уничтожением попытка ликвидации нового главы разведывательного аппарата военного крыла ХАМАСа является "игрой на опережение" – и Израиль осуществил попытку ликвидации преемника Мухаммада Удэ во главе "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" еще до того, как его успели назначить.