x
27 мая 2026
|
последняя новость: 09:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 мая 2026
|
27 мая 2026
|
последняя новость: 09:20
27 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Командир разведки "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" в критическом состоянии после попытки ликвидации

Газа
Ликвидация
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 27 мая 2026 г., 08:13 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 08:21
Командир разведки "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" в критическом состоянии после попытки ликвидации
AP Photo/Jehad Alshrafi

По сообщению "Аш-Шарк аль-Аусат", примерно через 20 минут после удара по дому, где проживал новый лидер военного крыла ХАМАСа "Бригады Изз ад-Дина аль-Касама" Мухаммад Удэ, ВВС Израиля нанесли удар по квартире в доме, расположенном в нескольких сотнях метров от дома Удэ.

В результате были ранены несколько человек, в том числе командир разведывательного аппарата "Бригад Изаддина аль-Касама" – он находится в критическом состоянии. Ранее Мухаммад Удэ, ликвидацию которого подтвердил ХАМАС в среду утром, возглавлял именно этот разведывательный аппарат, и после ликвидации своего предшественника Изз ад-Дина аль-Хадада Удэ пошел на повышение.

Возможно, почти одновременная с его уничтожением попытка ликвидации нового главы разведывательного аппарата военного крыла ХАМАСа является "игрой на опережение" – и Израиль осуществил попытку ликвидации преемника Мухаммада Удэ во главе "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" еще до того, как его успели назначить.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 мая 2026

ХАМАС подтвердил ликвидацию Мухаммада Удэ: "Шахид вознесся вместе с семьей"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 мая 2026

В Газе предпринята попытка ликвидации нового главы военного крыла ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 мая 2026

963-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 мая 2026

Новым главой военного крыла ХАМАСа стал Мухаммад Уда, до которого пообещал добраться ЦАХАЛ