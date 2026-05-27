27 мая 2026
Израиль

С начала года в арабском секторе жертвами убийств стали 115 человек

Статистика
Криминал в арабском секторе
Убийства
время публикации: 27 мая 2026 г., 07:10 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 07:18
С начала года в арабском секторе жертвами убийств стали 115 человек
Пресс-служба полиции Израиля

58-летний Яхья Касум, застреленный накануне в Ибилине, стал 115-й жертвой убийств в арабском секторе с начала 2026 года. Еще три человека в ходе вооруженного нападения в Ибилине получили ранения, в том числе брат и сын погибшего.

По данным организации "Инициативы Авраама", большинство из 115 погибших в результате насилия в арабском секторе были застрелены (103 человека), шестерых зарезали, двое погибли в пожаре (по всей видимости, речь идет о сгоревших в автомобиле).

112 погибших были израильскими арабами, обладателями "синих" удостоверений личности, трое обладали статусом постоянных жителей страны.

