NYT: удары США по целям в Иране осложнили переговоры о прекращении войны

The New York Times в онлайн-репортаже, который ведут Макс Бирак, Эрик Шмитт, Эрика Соломон, Юэн Уорд и другие корреспонденты издания, пишет, что переговоры США и Ирана о возможном прекращении войны и открытии Ормузского пролива осложнились после новых американских ударов по целям на юге Ирана.

Со ссылкой на двух американских чиновников NYT передает, что перед ударами военные армии США зафиксировали несколько потенциально угрожающих действий иранских сил: катера КСИР пытались устанавливать мины в Ормузском проливе, беспилотники-камикадзе были запущены вблизи американских кораблей, а на иранских позициях ПВО и ракетных объектах у пролива отмечалась активность, угрожавшая американской авиации и кораблям. CENTCOM назвал удары "самообороной".

По сведениям NYT, американские самолеты потопили два скоростных катера КСИР, пытавшихся минировать Ормузский пролив, а также атаковали ракетные позиции в районе Бандар-Аббаса – крупного иранского порта и военно-морской базы. Представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс заявил, что удары были нанесены "для защиты наших войск от угроз со стороны иранских сил", и добавил, что CENTCOM продолжает защищать американские силы, "проявляя сдержанность" в условиях действующего прекращения огня.

Иран обвинил США в нарушении хрупкого режима прекращения огня. МИД Ирана заявил, что Тегеран "не оставит без ответа" действия, угрожающие целостности страны. Корпус стражей исламской революции предупредил, что любое нарушение прекращения огня получит "решительный взаимный ответ". Иранские государственные СМИ также утверждали, что КСИР сбил американский беспилотник и обстрелял американский истребитель. NYT отмечает, что эти утверждения Тегерана не были независимо подтверждены, а представители Пентагона отвергли сообщения о потере еще одного MQ-9 Reaper.

Обострение произошло на фоне попыток США и Ирана согласовать предварительную сделку. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры продолжаются при посредничестве Катара и могут занять "несколько дней": по его словам, стороны обсуждают конкретные формулировки начального документа. Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что соглашение близко, затем заявил, что "не спешит" и что итогом будет либо "великая и значимая" сделка, либо "никакой сделки".

NYT отмечает, что предполагаемая первая фаза сделки, по всей видимости, сосредоточена прежде всего на открытии Ормузского пролива, который Иран фактически блокировал после начала американо-израильской войны 28 февраля. По сведениям издания, через этот маршрут до войны проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа. США требуют, чтобы пролив был открыт "так или иначе". Рубио назвал происходящее там "незаконным, неприемлемым и неустойчивым для мира".

При этом самые сложные вопросы остаются нерешенными. Среди них – судьба иранских запасов урана, обогащенного почти до оружейного уровня, сроки возможного моратория на обогащение, санкции, замороженные иранские активы, ракетный арсенал Ирана и поддержка проиранских вооруженных группировок в регионе. NYT пишет, что Иран располагает примерно 970 фунтами (440 кг) урана, обогащенного до 60%, а США готовы начать процесс разморозки активов только при условии, что Иран откажется от этих запасов.

В иранской версии возможной сделки акценты иные. Три высокопоставленных иранских чиновника ранее заявили NYT, что Тегеран согласился на меморандум о взаимопонимании, который должен остановить боевые действия на всех фронтах, включая Ливан, снять американскую морскую блокаду Ирана и привести к разблокировке 25 млрд долларов иранских активов. Однако, как подчеркивает NYT, эти положения частично противоречат тому, что говорят американские представители, и неясно, идет ли речь об одном и том же проекте соглашения.

Отдельно NYT пишет о роли Пакистана и Китая. Согласно сообщению правительства КНР, начальник штаба армии Пакистана фельдмаршал Асим Мунир на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что соглашение между США и Ираном "близко к завершению", и выразил надежду, что Китай сыграет дальнейшую роль в процессе. Пакистан выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном, а Китай остается одним из важнейших торговых партнеров Ирана и крупнейшим покупателем иранской нефти.

На фоне переговоров усилилось и противостояние Израиля с "Хизбаллой" в Ливане. NYT сообщает, что Израиль активизировал удары по объектам "Хизбаллы" на юге и востоке Ливана, включая склады оружия и командные пункты. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что приказал армии "усилить удары".