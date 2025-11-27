x
27 ноября 2025
Экономика

"Битуах Леуми" не хочет заниматься парковочными талонами для инвалидов

Транспорт
Битуах Леуми
Инвалидность
время публикации: 27 ноября 2025 г., 21:24 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 21:24
Arie Leib Abrams/Flash90

Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") выступило против намерения министерства финансов передать ему ответственность за парковочные талоны для инвалидов.

Напомним, что до сих пор ответственность за выдачу талонов лежала на министерстве транспорта, однако из-за инфляции в выдаче талонов и выявленными случаями массового мошенничества было принято решение изменить процедуру выдачи.

В "Битуах Леуми" утверждают, что "нагрузка на медицинские комиссии ведомства сейчас крайне велика из-за войны, и передача дополнительной нагрузки приведет к ущемлению прав израильтян и к значительной задержке в сроках рассмотрения".

