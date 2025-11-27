"Битуах Леуми" не хочет заниматься парковочными талонами для инвалидов

Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") выступило против намерения министерства финансов передать ему ответственность за парковочные талоны для инвалидов.

Напомним, что до сих пор ответственность за выдачу талонов лежала на министерстве транспорта, однако из-за инфляции в выдаче талонов и выявленными случаями массового мошенничества было принято решение изменить процедуру выдачи.

В "Битуах Леуми" утверждают, что "нагрузка на медицинские комиссии ведомства сейчас крайне велика из-за войны, и передача дополнительной нагрузки приведет к ущемлению прав израильтян и к значительной задержке в сроках рассмотрения".