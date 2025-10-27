Банк "Дисконт" заплатил 250 тысяч шекелей за песню "Экспрессо-Макиато"

По информации "Мако", израильский банк "Дисконт" заплатил эстонскому исполнителю Томми Кэшу около 250 тысяч шекелей за его хит "Экспрессо-Макиато".

Ивритская версия этой песни использована банком в новой рекламной кампании, целевой аудиторией которой являются частные предприниматели.

Томми Кэш занял третье место на "Евровидении-2025". И хотя ему не достался первый приз, его песня "Экспрессо-Макиато" в течение нескольких месяцев после конкурса лидировала в официальном хит-параде в Израиле.