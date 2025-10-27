x
27 октября 2025
27 октября 2025
Экономика

304 тысячи пожилых людей получат пособие на обогрев от "Битуах Леуми"

Социальные проблемы
Битуах Леуми
Компенсации и выплаты
время публикации: 27 октября 2025 г., 15:14 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 15:14
304 тысячи пожилых людей получат пособие на обогрев от "Битуах Леуми"
Yonatan Sindel/Flash90

Институт национального страхования перечислит в понедельник, 27 октября, пособие на обогрев ("маанак химум") на общую сумму около 192 миллионов шекелей 304 тысячам пожилых людей, получающих пособие с социальной надбавкой и имеющих право на эту выплату.

Размер пособия на обогрев составляет в этом году 649 шекелей на пару и 325 шекелей на одиночку.

Пособие выплачивается пожилым людям, достигшим пенсионного возраста и получающим надбавку до прожиточного минимума (социальную надбавку) к пособию по потере кормильца, пособию по инвалидности или пособию по старости. Эта выплата также полагается пережившим Холокост.

Деньги перечисляются автоматически раз в год в конце октября на банковский счет, зарегистрированный в системе "Битуах Леуми". Выплата заходит 27 октября в 2025 году, на своих счетах получатели увидят ее 28 или 29 октября (в зависимости от банка). Если на пособие имеют право оба супруга, сумма делится по 325 шекелей каждому.

Экономика
