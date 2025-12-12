x
время публикации: 12 декабря 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 17:45
Футбол. Умер бывший защитник "Атлетико" и сборной Испании
AP Photo/Patrick Post

11 декабря на 86-м году жизни умер известный футболист Чусо, сообщают испанские спортивные СМИ.

Защитник выступал за мадридский "Атлетико" и "Малагу".

В составе "Атлетико" двукратный обладатель Кубка Испании (Кубка генералиссимуса) и обладатель Кубка обладателей кубков 1962 года.

В составе юношеской сборной Испании он - серебряный призер юношеского турнира УЕФА (юношеского чемпионата Европы, спортсмены до 18 лет) 1957 года.

В 1960 году Чусо сыграл один матч за сборную Испании - поражение от австрийцев в товарищеском матче 0:3.

