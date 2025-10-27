Wizz Air опубликовала новое расписание полетов в Израиль на фоне переговоров об открытии базы

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air опубликовала расписание полетов в Израиль на зимний сезон 2025/2026 годов, в котором добавила новое направление – греческие Салоники.

Как обычно, на зимний сезон авиакомпания прекращает полеты на Крит (Ираклион) и на Родос. Также сокращается количество полетов в Варну (с 4 до 3), Ларнаку (с 15 до 7), Варшаву (c 7 до 5), Вену (с 9 до 7). Маршрут в Вену закроется 31 марта 2026 года и будет заменен маршрутом в Братиславу.

Параллельно компания добавляет полеты в Бухарест (с 13 до 14), Афины (с 4 до 7), Вильнюс (с 3 до 4), Яссы (с 2 до 3) и Милан (с 9 до 10).

Также возвращаются традиционные зимние маршруты в Клуж-Напоку (3), Неаполь (3), Венецию (2). Кроме того, компания возобновит полеты в Лондон (Гэтвик).

Отметим, что накануне в Будапешт на переговоры с руководством Wizz Air по поводу открытия базы авиакомпании в аэропорту Бен-Гурион вылетела высокопоставленная делегация минтранса Израиля.