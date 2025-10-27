Экономическая комиссия Кнессета рекомендовала отложить реформу транспортных судов на четыре месяца

7 ноября 2025 года должен вступить в силу закон, меняющий статус "легких" нарушений правил дорожного движения с уголовных на административные, и предусматривающий создание новых транспортных судов, в которых должны рассматриваться опротестования штрафов за такие нарушения.

Однако на заседании экономической комиссии Кнессета выяснилось, что за полторы недели до вступления закона в силу министерство транспорта до сих пор не внесло необходимые изменения в систему начисления штрафных баллов.

Юридический советник министерства Хава Реувени еще в прошлом месяце предупредила, что если правила системы штрафных баллов не будут исправлены до 7 ноября, "система штрафных баллов не будет применяться к правонарушениям стоимостью до 500 шекелей".

Также на сегодняшнем заседании выяснилось, что не назначены судьи, которые должны были присоединиться к суду по делам дорожного движения в рамках реализации закона.

Полиция Израиля сообщила, что с ее стороны вся подготовка к вступлению закона в силу была завершена.

По итогам заседания председатель комиссии Давид Битан ("Ликуд") рекомендовал министру юстиции Яриву Левину подписать указ, откладывающий реализацию закона как минимум на четыре месяца.