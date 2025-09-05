12-й канал ИТВ: Wizz Air назвал дату открытия базы в Израиле и обязался летать во время войны

Проект открытия в аэропорту имени Бен-Гуриона операционной базы венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air, активно продвигаемый министром транспорта Мири Регев, становится все более реальным.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, по итогам встреч с представителями минтранса и правительства, состоявшихся в последние недели, в руководстве Wizz Air рассчитывают на открытие базы уже в апреле 2026 года, с тем, чтобы она начала действовать в ближайший летний сезон.

Согласно сообщению, в соглашениях с министерством транспорта Wizz обязалась выполнять 60 ежедневных рейсов из Израиля, обучать израильские экипажи в Венгрии, выполнять рейсы в аэропорт Рамон и, самое главное, продолжать летать в Израиль даже в периоды чрезвычайных ситуаций.

Следует отметить, что на данный момент все еще не ясно, будет ли Wizz Air работать в Израиле самостоятельно, подчиняясь европейской авиационной регуляции, или же создаст израильскую "дочку" и будет работать как местная авиакомпания (как это было сделано в Великобритании и ОАЭ), подчиняющаяся израильской регуляции. От этого, среди прочего, зависит возможность выполнения рейсов в страны вне ЕС, условия работы пилотов, требования к обеспечению безопасности и т.д.

Профсоюз работников транспорта, управление аэропортов и израильские авиакомпании выступают категорически против разрешения Wizz Air открыть операционную базу в Израиле.

Wizz уже летает из Израиля в 15 направлений: Будапешт, Ларнака, Бухарест, Лондон, Рим, Милан, Вена, София, Яссы, Варна, Афины, Неаполь, Вильнюс, Крит и Родос. Ожидается, что с базой в аэропорту Бен-Гурион предложение значительно расширится.

На текущий момент у Wizz 33 базы в 15 странах, авиапарк в 241 самолет и около 240 обслуживаемых маршрутов.