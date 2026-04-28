28 апреля 2026
Экономика

Более 600 сотрудников Google потребовали прекратить поставки AI-моделей армии США

время публикации: 28 апреля 2026 г., 02:46 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 05:53
AFP сообщает, что более 600 сотрудников Google подписали петицию с требованием прекратить предоставление армии США моделей искусственного интеллекта для секретных операций.

По данным агентства, среди подписантов есть несколько высокопоставленных сотрудников компании.

В обращении говорится, что у Google "нет способа гарантировать", что ее инструменты "не причинят серьезного вреда и не нарушат личные свободы".

AFP напоминает, что в 2018 году внутри Google был протест из-за проекта Maven, в рамках которого компания помогала Пентагону распознавать объекты на снимках с беспилотников, действовавших за пределами США. Тогда более 4600 сотрудников потребовали прекратить сотрудничество с американскими властями.

