14 канал ИТВ выходит на русскоязычный медиарынок с покупкой сайта Mignews

14 канал израильского телевидения объявил о приобретении новостного сайта на русском языке Mignews – одного из старейших русскоязычных новостных ресурсов в Израиле. Как сообщает "А-Йом", этот шаг рассматривается как стратегический выход канала на русскоязычный медиарынок.

Русскоязычное население Израиля насчитывает около миллиона человек и представляет собой важную политическую и потребительскую силу. До сих пор 14-й канал, усиливший свое влияние в общественном дискурсе, работал только на иврите.

Приобретение Mignews свидетельствует о попытке канала расширить влияние на новую аудиторию, которая до сих пор потребляла новости в основном через другие русскоязычные платформы.