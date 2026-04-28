28 апреля 2026
28 апреля 2026
|
28 апреля 2026
|
последняя новость: 18:23
28 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
14 канал ИТВ выходит на русскоязычный медиарынок с покупкой сайта Mignews

время публикации: 28 апреля 2026 г., 18:16 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 18:32
14 канал ИТВ выходит на русскоязычный медиарынок с покупкой сайта Mignews
14 канал израильского телевидения объявил о приобретении новостного сайта на русском языке Mignews – одного из старейших русскоязычных новостных ресурсов в Израиле. Как сообщает "А-Йом", этот шаг рассматривается как стратегический выход канала на русскоязычный медиарынок.

Русскоязычное население Израиля насчитывает около миллиона человек и представляет собой важную политическую и потребительскую силу. До сих пор 14-й канал, усиливший свое влияние в общественном дискурсе, работал только на иврите.

Приобретение Mignews свидетельствует о попытке канала расширить влияние на новую аудиторию, которая до сих пор потребляла новости в основном через другие русскоязычные платформы.

