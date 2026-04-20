20 апреля 2026
Ближний Восток

Через Ормузский пролив за сутки прошли более 20 судов – максимум с 1 марта

Иран
Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 20 апреля 2026 г., 03:33 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 05:55
Через Ормузский пролив за сутки прошли более 20 судов – максимум с 1 марта
AP

В субботу, 19 апреля, через Ормузский пролив прошли более 20 судов. Об этом свидетельствуют данные компании Kpler, отслеживающей в реальном времени перевозки нефти, движение судов и товарные потоки. Как отмечает Reuters, это самый высокий показатель с 1 марта.

Рост числа проходов был зафиксирован на фоне сохраняющейся напряженности вокруг пролива и американской блокады судов, выходящих из Ирана или направляющихся в иранские порты. Reuters отмечает, что оживление движения выглядело как признак осторожного возвращения судоходства, несмотря на угрозы со стороны Ирана и сообщения о новых атаках на коммерческие суда.

Ранее британская структура UKMTO и другие источники сообщали о двух инцидентах у побережья Омана, а AP передавало, что иранские власти вновь угрожали ограничить проход через пролив. На этом фоне рост числа судов, прошедших 19 апреля через Ормуз, стал одним из ключевых индикаторов ситуации вокруг важнейшего маршрута, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

