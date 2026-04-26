x
26 апреля 2026
|
последняя новость: 20:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп: "Нефтяная инфраструктура Ирана может взорваться через три дня"

США
Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 26 апреля 2026 г., 19:37 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 19:43
AP Photo/Jose Luis Magana

Президент США Дональд Трамп в интервью программе The Sunday Briefing на Fox News заявил, что нефтяная инфраструктура Ирана может разрушиться изнутри в ближайшие три дня из-за американской морской блокады.

По его словам, Иран лишился возможности отгружать нефть на танкеры, и трубопроводы не выдержат давления. "Когда линия закрыта, потому что вы не можете продолжать перекачивать нефть в емкости или на суда, а именно это с ними произошло, эта линия взрывается изнутри", – сказал Трамп.

В том же интервью президент дал понять, что дипломатический канал остается открытым. "Если они хотят говорить, они могут прийти к нам или позвонить нам. Есть телефон. У нас хорошие защищенные линии", – сказал Трамп.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
