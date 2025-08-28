Резервистам заморозят исполнительное производство на 3 месяца

Министр юстиции Ярив Левин утвердил новые постановления, предоставляющие резервистам и их супругам особую защиту от исполнительного производства на период до трех месяцев с даты начала службы.

Правила являются временными и будут действовать до 31 августа 2026 года. Они запрещают службе исполнительного производства предпринимать такие шаги, как арест счетов и имущества. Если через 3 месяца должник все еще продолжает служить, он может подать запрос на получение еще трех месяцев защиты

Защита не распространяется на долги по алиментам, за исключением случаев, когда долг взыскивается Ведомством национального страхования.

Для получения защиты необходимо предъявить справку о службе.