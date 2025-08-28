x
28 августа 2025
|
последняя новость: 22:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 22:15
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Резервистам заморозят исполнительное производство на 3 месяца

Резервисты
Минюст
время публикации: 28 августа 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 21:22
Резервистам заморозят исполнительное производство на 3 месяца
Chaim Goldberg/Flash90

Министр юстиции Ярив Левин утвердил новые постановления, предоставляющие резервистам и их супругам особую защиту от исполнительного производства на период до трех месяцев с даты начала службы.

Правила являются временными и будут действовать до 31 августа 2026 года. Они запрещают службе исполнительного производства предпринимать такие шаги, как арест счетов и имущества. Если через 3 месяца должник все еще продолжает служить, он может подать запрос на получение еще трех месяцев защиты

Защита не распространяется на долги по алиментам, за исключением случаев, когда долг взыскивается Ведомством национального страхования.

Для получения защиты необходимо предъявить справку о службе.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook