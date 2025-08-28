"Тева" получила разрешение на продажу генерного препарата Saxenda для похудания

Израильская компания "Тева" получила от американского Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) разрешение на продажу первой генерной версии инъекции "Саксенда" (Saxenda), предназначенной для снижения веса у взрослых, страдающих ожирением, и подростков 12-17 лет весом более 60 кг, страдающих ожирением.

"Тева" станет первой компанией, которая выпустила генерик препарата в одной из самых быстрорастущих категорий медикаментов последних лет.

Препарат "Саксенда" был одобрен для продажи в 2014 году, его цена составляет 1350 долларов в месяц до скидок и компенсаций от страховых компаний. Он имитирует гормон GLP-1 для подавления голода и улучшения уровня сахара в крови.

Следует отметить, что "Саксенда" относится к поколению препаратов, требующих ежедневную инъекцию, поэтому спрос на нее снижается в пользу таких препаратов, как Ozempic, которые можно колоть раз в неделю.