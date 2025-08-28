Загадки госбюджета, невиданная щедрость банков, ИИ в судах. Экономический обзор

Что хотят включить в предвыборный госбюджет, зачем банки делают клиентам щедрые предложения, и будет ли ИИ принимать решения в израильских судах.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Загадки пропавшего госбюджета

К концу августа 2024 года экономические СМИ уже несколько месяцев критиковали министра финансов Бецалеля Смотрича за затягивание начала подготовки государственного бюджета на 2025 год. Год спустя подобной критики не наблюдается. Упор делается на то, что новый бюджет будет предвыборным и, соответственно, на гадание по поводу того, чем члены коалиции будут пытаться завлечь избирателей.

На данный момент были озвучены три инициативы – увеличение лимита на беспошлинные онлайн-покупки за границей с 75 до 150-200 долларов, размораживание замороженной в 2025 году на три года индексации ступеней подоходного налога, и субсидирование выплат по ипотеке тем, кто ее уже выплачивает.

Первые две инициативы продвигаются Смотричем. Специалисты минфина в принципе давно добиваются отмены беспошлинного импорта – к этому постепенно приходят во всем мире. Кроме того, против увеличения беспошлинных покупок выступают израильские промышленники и импортеры. В то же время этот шаг не требует внесения изменений в законодательство, имеет ограниченную бюджетную стоимость и очевидно будет благоприятно воспринят страдающим от дороговизны жизни населением, поэтому чиновники не будут упорствовать, выступая против него.

Возобновление индексации ступеней подоходного налога может даже рассматриваться как позитивный шаг, стимулирующий экономическую деятельность, однако его стоимость для госбюджета – несколько миллиардов шекелей в год в течение нескольких лет подряд. В минфине были бы рады обменять его на отмену налоговых льгот на фонды повышения квалификации или отмену освобождения овощей и фруктов от НДС, но шансы на это близки к нулю.

Третья инициатива продвигается экономическим советником правительства профессором Ави Симхоном, и была встречена большинством специалистов в штыки. Даже без учета стоимости этого шага, субсидирование ипотеки задним числом является дискриминацией тех, кто арендует жилье, снимает с покупателей ответственность за свои решения ("государство всегда поможет") и облегчает жизнь банков. Вероятность этого шага также довольно низка. Однако, как показывает практика, не всегда такие вопросы решаются на уровне минфина.

Пока же министерство финансов работает над формированием проекта бюджета без директора бюджетного отдела. Йоав Градус уже несколько недель как окончательно покинул свою должность (а до того занимался передачей дел), а Махаран Фрозенфар все никак не может вступить в должность. В отличие от ряда своих предшественников на этом посту, Фрозенфар приходит в минфин из частного сектора и имеет собственный бизнес и обширную сеть деловых связей, что требует соглашения о конфликте интересов и продажи или передачи в слепое управление принадлежащих ему активов. Пока понятно, что в ближайший год он не сможет заниматься вопросами страхования, а потому реализация продвигаемой минфином реформы в этой сфере пройдет без его участия.

В этот переходный период драма происходила с уже утвержденным государственным бюджетом. Пока правительство согласовывало фронтальный секвестр и увеличение дефицита госбюджета на несколько десятков миллиардов шекелей, чтобы покрыть расходы на безопасность и на выросшие проценты по займам, выяснилось, что куда-то делись 250-300 миллионов шекелей (у разных источников цифры расходятся), выделенных в бюджете 2025 года на финансирование охраны школ и детских садов.

Сумма была заложена в бюджет министерства национальной безопасности. Но когда Итамар Бен-Гвир в январе этого года покинул правительство и его портфель перешел к Хаиму Кацу, тот заявил, что не хочет, чтобы эта статья расходов была в бюджете МВБ. Средства были направлены на другие цели в обмен на обязательство Каца изыскать средства из бюджета министерства и передать их тому ведомству, которое захочет заниматься охраной учебных заведений.

Вспомнили об этом, разумеется, за три недели до начала учебного года. Бен-Гвир заявил, что он не давал никаких обязательств и не намерен выполнять те, что давал Хаим Кац. Министр просвещения Йоав Киш заявил, что без денег учебный год не начнется, и потребовал их от министерства финансов. В министерстве финансов потребовали, чтобы МВБ выполнило обязательства и нашло деньги в своем бюджете, как и обещало. В итоге решение пришлось принимать премьер-министру Биньямину Нетаниягу, который пошел простым путем и, вопреки позиции минфина, договорился об еще одном фронтальном секвестре. Таким образом, начало учебного года профинансируют все министерства в равных пропорциях, включая минздрав, минпрос и т.д. В министерстве финансов были вынуждены согласиться. Тут лишний раз стоит напомнить, что фронтальный секвестр фактически означает отказ правительства от установления порядка приоритетов в своих действиях. Кроме того, сокращения идут из гибкой части бюджетов министерств, а это в основном или проекты, отданные на аутсорс некоммерческим организациям, занимающимся как правило самыми слабыми группами населения, или новые еще не профинансированные проекты, по которым еще нет зарплатных и контрактных обязательств, то есть попытки изменить курс и сделать что-то новое.

Судебная реформа

В эти дни в Израиле происходит судебная реформа, которая пока не привлекает внимания СМИ и общественности, поскольку местом ее проведения являются не Кнессет и не правительство, а компьютерная платформа управления судов. 15 судей и их помощники тестируют ИИ-чат, разработанный в соответствии с потребностями системы, на основе Gemini от Google с добавлением индивидуальных адаптаций, и использующий в качестве базы закрытую систему управления делами "Нет а-Мишпат" ("Судебная сеть") и базу данных судебных решений Nevo.

После того, как искусственным интеллектом начали пользоваться адвокаты и правоохранительные органы, было очевидно, что настанет и очередь судов. Если пилотный проект будет признан успешным (а отзывы пока восторженные), израильская судебная система перейдет на его использование уже в первой половине 2026 года.

Следует подчеркнуть, что на данном этапе речь идет в основном о конспектировании материалов в рамках подготовки к процессу и его ведения, а не о делегировании принятия решений искусственному интеллекту. Работа с документами является наиболее времязатратным процессом, и сокращение сроков обработки документов не просто в несколько раз, а на порядок, может существенно ускорить и удешевить судебные разбирательства, с одной стороны разгрузив судей, а с другой – увеличив спрос на их услуги (чем быстрее и проще судебное разбирательство, тем больше будет готовых обратиться в суд за отстаиванием своих прав).

И в то же время важно понимать, что искусственный интеллект на текущем уровне его развития все еще не является абсолютно надежной заменой человека. В мире и в Израиле уже было достаточно случаев, когда на выдуманных ИИ прецедентах попадались адвокаты, около месяца назад в Израиле на этом попалось и полиция. Можно с уверенностью ожидать, что когда-нибудь на этом попадется и суд, так что у адвокатов добавится работа по проверке судебных решений и их аргументации.

Банковский аттракцион невиданной щедрости

На этой неделе израильские банки один за другим начали сообщать о шагах навстречу своим клиентам. Так, банк "Апоалим" сообщил, что подарит всем своим частным клиентам по две своих акции или по 100 шекелей на выбор (банку стоит уделить повышенное внимание риску мошенничества, жертвами которого могут стать его клиенты на фоне распространения этой новости), банк "Леуми" обещал снизить на 0,25% переменные ставки по ипотеке, не дожидаясь решения Банка Израиля о снижении учетной ставки, банк "Бейнлеуми" отменит агентские комиссии за операции с ценными бумагами для клиентов в возрасте от 18 до 30 лет с портфелем на сумму до 200 тысяч шекелей, оставив только базовую комиссию в 5 шекелей/5 долларов. Банки "Дисконт" и "Мизрахи-Тфахот" пока не ответили на эти шаги.

Щедрость банков обусловлена выдвинутым еще в начале года на фоне критики по поводу избыточных доходов требованием Банка Израиля "вернуть часть дохода клиентам". Первая серия этого "возвращения" была анонсирована в конце марта, сейчас мы становимся свидетелями второй серии.

Новые льготы были опубликованы одновременно с публикацией банками квартальных финансовых отчетов, согласно которым совокупная прибыль израильской банковской пятерки за первое полугодие составила 16 миллиардов шекелей, продолжая последовательно расти из квартала в квартал, несмотря на два года войны.

При этом банки "Апоалим" и "Бейнлеуми" решили использовать свою вынужденную щедрость с пользой, направив ее на привлечение клиентов к торговле на бирже через их платформы. В последнее время конкуренция в этой сфере со стороны частных инвестиционных компаний становится все жестче. Все больше молодых израильтян предпочитают управлять своими инвестициями самостоятельно, и каждый второй новый трейдерский счет открывается не в банках.