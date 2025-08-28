Суд принял к рассмотрению иск выживших на фестивале Nova против государства

Тель-Авивский окружной суд отклонил позицию государства и принял к рассмотрению иск 104 выживших участников фестиваля Nova против органов безопасности.

Истцы обвиняют различные органы безопасности в халатности в связи с тем, что участники фестиваля не были эвакуированы сразу после получения информации о возможной угрозе на границе Газы. По словам адвокатов истцов, "один телефонный звонок представителей ЦАХАЛа командиру полиции, ответственному за фестиваль, в ночь между 6 и 7 октября, спас бы жизни и предотвратил физические и психические травмы сотен участников фестиваля, включая истцов".

Государство требовало отклонить иск, утверждая, что гражданский деликтный суд не является местом для обсуждения секретных концепций государственной безопасности, и что участники фестиваля признаны пострадавшими от враждебных действий, так что отклонение иска не оставит их без компенсации.

Истцы настаивают, что у государства нет иммунитета, и что следует отклонить попытку государства "лишить судебную власть полномочий рассматривать деликтный иск по поводу лицензирования фестиваля Nova, и отсутствия распоряжения о его эвакуации, несмотря на предупреждения о серьезном событии безопасности в районе его проведения, полученные за несколько часов до резни".

Судья Шуламит Якубович приняла сторону истцов, и дала государству 60 дней подать ответ на исковое заявление, а также выплатить истцам 15000 шекелей судебных расходов.

Государственная прокуратура сообщила, что рассмотрит возможность оспорить решение судьи Якубович в Верховном суде.