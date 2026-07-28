Суд вернул израильским потребителям электричества 75 миллионов шекелей

Хайфский окружной суд постановил, что государственная компания "Нога", отвечающая за работу национальной электросети, вправе немедленно взыскать 75 миллионов шекелей из средств, полагающихся от нее компании P.S.P Investments.

Разбирательство касается требования об оплате, выставленного компанией "Нога" на сумму около 150 миллионов шекелей в связи со значительными отклонениями от нормативов, установленных Управлением по электроэнергии, из-за остановки гидроаккумулирующей электростанции и необеспечения требуемого уровня готовности станции в течение 2022 и 2023 годов.

В рамках разбирательства P.S.P Investments ходатайствовала о выдаче временного судебного запрета, который запретил бы "Ноге" производить взаимозачет суммы долга со средствами, причитающимися ей в рамках деятельности на рынке электроэнергии.

Согласно решению суда, "Ноге" будет разрешено производить взаимозачет в размере до 5 миллионов шекелей ежемесячно, вплоть до накопленной суммы в 75 миллионов шекелей, начиная немедленно.

В соответствии с механизмами взаиморасчетов на рынке электроэнергии, взыскиваемые средства не остаются в распоряжении "Ноги", а возвращаются в энергосистему в пользу всех потребителей электроэнергии, что потенциально может способствовать снижению тарифов на электроэнергию для населения.

Вместе с тем, следует понимать, что, учитывая масштабы рынка, речь идет о крайне незначительном влиянии для каждого отдельного потребителя.