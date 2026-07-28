Резкий рост заболеваемости бешенством в Израиле, болезнь распространяется на новые районы

В Израиле в 2026 году зафиксирован резкий рост количества выявленных случаев бешенства среди животных, причем болезнь распространяется на новые районы страны. В период с 2022 по 2025 год рост случаев бешенства у животных в Израиле составил 252% – если в 2022 году таких случаев было зафиксировано 29, то в 2025 году их было уже 102, и заболеваемость продолжает расти.

С начала 2026 года подтверждено 69 случаев, а специалисты прогнозируют, что к концу 2026 года их число может достичь 132–150, что станет рекордным показателем.

Параллельно с этим растет и количество обращений по поводу опасности контакта с потенциально больным животным: за 15 лет количество таких обращений почти удвоилось и выросло с 12343 обращений в 2010 году до 24219 в 2025 году.

Глава отдела общественного здравоохранения в министерстве здравоохранения Сигаль Садецки напомнила, что речь идет о крайне тревожной тенденции. "Бешенство – смертельное заболевание. Если животное или человек заразились и не получили профилактического лечения, смертность достигает практически 100%", – пояснила Садецки.

По ее словам, болезнь ежегодно приводит к десяткам тысяч смертей во всем мире. Вирус поражает центральную нервную систему млекопитающих и передается при укусе или попадании слюны на поврежденную кожу либо слизистые оболочки. Заразиться можно также при облизывании или любом другом контакте со слюной инфицированного животного. У большинства животных вирус начинает выделяться со слюной примерно за десять дней до смерти.

По словам Садецки, в Израиле бешенство является эндемическим заболеванием. Основными переносчиками среди диких животных остаются шакалы – на них приходится около 60% всех выявленных случаев. Болезнь также встречается у лисиц и других млекопитающих.

Случаи смерти людей от бешенства в Израиле редки. В 1997 году зарегистрированы два случая, в 2014 году скончалась женщина, заразившаяся после укуса в Индии, а в 2024 году от бешенства умер пастух, отказавшийся от профилактического лечения.

Представительница минздрава отметила, что одной из причин ухудшения ситуации стало изменение географического распространения болезни. Бешенство выявляется в новых районах страны из-за миграции животных, а также из-за действий людей – например, подкармливания кошек, кормом которых пользуются и дикие животные, а также из-за плохого санитарного состояния, когда пищевые отходы выбрасываются на улицах. На распространение болезни также влияют плотная застройка и сокращение естественной среды обитания животных.

Она также предупредила об опасности завоза бешенства. Только в этом году были зафиксированы три серьезных случая. Один резервист привез собаку с севера страны в Хадеру и Раанану, где во время Песаха животное контактировало с большой семьей. Еще одну собаку привезли из Рамаллы в Холон. В третьем случае собаку, которую не вакцинировали и не показывали ветеринару, перевезли из Иерусалима в Тель-Авив на поезде, после чего хозяин гулял с ней на пляже. В результате медикам пришлось обследовать и принять меры в отношении 52 человек, контактировавших с животным.

В минздраве напоминают, что при любом укусе или ином контакте с животным необходимо немедленно промывать место контакта водой с мылом в течение примерно десяти минут. После этого следует как можно скорее обратиться в окружное бюро минздрава для оценки риска и решения вопроса о необходимости вакцинации. Предварительная запись не требуется. Если филиалы "лишкат бриют" уже закрыты, следует обратиться в приемное отделение больницы для получения первой медицинской помощи.